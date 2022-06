Laia Aleixandri se marcha también al City; Irene Guerrero, primer fichaje del Atlético de Madrid

La centrocampista internacional española Irene Guerrero se ha convertido en el primer fichaje del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, donde llega libre tras rechazar la oferta de renovación del Levante y firma por tres temporadas, hasta junio de 2025.

Irene Guerrero, que llevaba dos temporadas en el Levante, con quien había incluso jugado la Champions League, terminaba contrato este mes de junio y ha decidido no continuar en el club 'granota', que anunció su marcha este miércoles.

La sevillana, salida de la cantera del Betis, destaca, según su nuevo equipo, por "su buen manejo de balón" y su "gran disparo de larga distancia, sin dejar de lado la entrega en la parcela central del terreno de juego". En la última temporada, marcó un gol y repartió nueve asistencias. Guerrero es una de las jugadoras citadas por Jorge Vilda para la preparación de la Eurocopa 2022, y es una de las fijas en las últimas listas de la selección.

La defensa española Laia Aleixandri ha fichado este jueves por el Manchester City, tras llegar a un acuerdo para ser futbolista del equipo inglés durante las próximas tres temporadas, según ha anunciado el club en un comunicado.

"El Manchester City se complace en anunciar el fichaje de la internacional española Laia Aleixandri procedente del Atlético de Madrid. La defensa, de 21 años, ha llegado a un acuerdo por tres temporadas y se incorporará oficialmente al club el 1 de julio tras la conclusión de su actual contrato", informó el City.

We are delighted to confirm the arrival of Laia Aleixandri! ??