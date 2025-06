Llaman mercenario a El Cid en Inglaterra y un historiador español explica por qué es un error: "Desenfoca el personaje"

La figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, ha vuelto al centro del debate historiográfico tras la publicación en Reino Unido del libro El Cid. Vida y leyenda de un mercenario medieval, firmado por Nora Berend, catedrática de Historia Europea en la Universidad de Cambridge. La obra, que reinterpreta al Cid como un simple mercenario al servicio de quien pagara, ha levantado polvareda en el ámbito académico y en medios españoles. En el programa Poniendo las Calles, el historiador José Luis Corral ha desmontado esta visión: “Juzgar al Cid con los ojos del siglo XXI es un error monumental”.

Una visión británica cuestionada

Nora Berend, experta en la construcción de mitos medievales, plantea en su libro que el Cid no fue un héroe, sino un profesional de la guerra sin lealtades firmes. Aunque su ensayo ha captado la atención mediática en el mundo anglosajón, su enfoque ha sido duramente criticado por historiadores españoles, que acusan a la autora de proyectar valores actuales sobre realidades pasadas. “Eso es hacer presentismo, y yo creo que es un error tremendo, en el cual los historiadores no deberíamos caer”, afirmó Corral en conversación con Bea Calderón en la sección de historia del programa.

La obra de Berend sigue la línea de otros estudios británicos que, según Corral, ofrecen una imagen sesgada de la historia de España. “Tiene una visión muy parcial, absolutamente sesgada. Si ves la historia desde un solo punto de vista, la desenfocas”, advirtió.

Alamy Stock Photo Esta pintura representa al legendario héroe español El Cid en la batalla de Alcudia, un momento clave en la Reconquista.

El historiador aragonés no niega la necesidad de desmitificar ciertas figuras históricas, pero insiste en la importancia de contextualizar al Cid en su época, el siglo XI. “La guerra era un oficio. Trabajar para un rey musulmán, como hizo Rodrigo con los reyes de Zaragoza, no era ser un mercenario en el sentido moderno, sino simplemente ganarse la vida como caballero”.

El Cid entre la historia y la leyenda

José Luis Corral, uno de los mayores especialistas en historia medieval de España, recuerda que al Cid se le ha atribuido tanto el papel de héroe nacional como el de símbolo popular, dependiendo del momento político. “La izquierda también lo ha utilizado. No es solo un emblema de la derecha”, explica, aludiendo al uso político de su figura. “Todos los grandes personajes históricos tienen un perfil histórico y otro legendario. Lo mismo ocurre con el Cid, que ha sido mitificado extraordinariamente en la literatura y en la política”.

El autor de numerosas obras sobre la Edad Media advierte también sobre las falsificaciones históricas que han alimentado el mito, como la famosa Jura de Santa Gadea —popularizada por el cine— o los matrimonios inventados de sus hijas con los infantes de Carrión. “Eso nunca ocurrió. Lo inventó un poeta para convertir al Cid en garante de la justicia popular frente al rey”, explica. En este sentido, recuerda que el poder ha manipulado históricamente las biografías de personajes como El Cid con fines ideológicos. “La historia es un arma ideológica formidable”.

Alamy Stock Photo Busto del famoso Cid, héroe español en la Plaza de España

Corral insiste en que la figura del Cid no se puede simplificar. Fue un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos, pero también con valores propios de su contexto. “Fue leal a su palabra, cumplió sus compromisos y convirtió el reino valenciano musulmán en un señorío cristiano. Eso también es parte de su legado”.

La controversia sobre el libro de Berend no es una simple disputa académica: revela los riesgos de leer la historia desde fuera y con filtros contemporáneos. Como apunta Corral, “si el Cid leyera este libro, seguramente diría: ‘Yo no fui así, yo no hice esto… porque en mi tiempo las cosas no eran de esta manera’”.

Rodrigo Díaz de Vivar no fue un mercenario al estilo moderno. Fue, según los cronistas cristianos y musulmanes, un caballero de frontera, un estratega y, sobre todo, un hombre fiel a su tiempo.