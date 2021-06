El gobierno de Múnich pide a la UEFA iluminar el Allianz Arena con la bandera arco iris contra Hungría

Antes del tercer partido del grupo de la Eurocopa 2020 de Alemania contra Hungría en Múnich el miércoles, los concejales de la capital bávara han presentado una moción para que la arena se ilumine con los colores del arco iris.

"Múnich apoya la diversidad, la tolerancia y la igualdad genuina en el deporte y en la sociedad", se lee en la moción conjunta de las seis facciones del ayuntamiento de Múnich, dirigida al alcalde de Múnich, Dieter Reiter, y que luego se ha remitido esta petición a la UEFA.

"Con motivo del partido entre Alemania y Hungría, el consejo desea enviar un mensaje visible de solidaridad a la comunidad LGBT en Hungría que está sufriendo por la reciente legislación aprobada por el gobierno húngaro".

?? Germany turn it around in Munich! ????#EURO2020pic.twitter.com/sDjh0NC2yR