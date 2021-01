DIRECTO | Rayo 0 - 0 Barcelona; Messi, titular en Vallecas; Koeman da entrada a Riqui Puig y Junior Firpo

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL RAYO VALLECANO - BARCELONA

Leo Messi se convertirá este miércoles en Vallecas en el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana en la Copa del Rey. El capitán azulgrana disputará su encuentro número 76 en la competición y desempatará con el mítico Samitier.

HISTORIA



Messi supera a Samitier y se convierte en el jugador del Barça con más partidos en la Copa



Leo Messi 7⃣6⃣

Josep Samitier 7⃣5⃣

Andrés Iniesta 7⃣3⃣

Vicenç Piera 7⃣1⃣

Xavi Hernández 7⃣0⃣ pic.twitter.com/BPGFGxdBb7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2021

El Barcelona viene de imponerse por 0-2 en la prórroga al Cornellá con muchas dificultades y los tantos de Dembélé y Braithwaite. El Rayo Vallecano eliminó en dieciseisavos al Elche al que ganó por 2-0 con tantos de Bebé y Catena.

ONCE DEL BARCELONA: Mete alguna rotación Koeman que no quiere sorpresas en Vallecas y da entrada en el once a un Leo Messi que se ha perdido los dos últimos compromisos del equipo (Cornellá y Elche) por su expulsión en la final de la Supercopa de España. Descansan Ter Stegen, Pedri, Dembélé, Braithwaite y Jordi Alba. Entran en el once Neto, Junior, Riqui Puig y Trincao.

ONCE DEL RAYO VALLECANO: Muchas caras nuevas en el equipo de Iraola que da prioridad a LaLiga SmartBank donde el Rayo ocupa la cuarta plaza a ocho puntos de los puestos de ascenso. Doblará lateral en la izquierda el técnico vasco con Fran García y Martos, en la derecha entra Mario Fernández, en la mediapunta estará Joni Montiel y el delantero será Yacine Qasmi.