El PSG golea y el City se deja ir

PSG, 4 - Brujas, 1

No hay mejor receta frente a las críticas que los goles y la conexión entre dos estrellas de la talla de Kylian Mbappé y Lionel Messi la mejor manera de conseguirlos. Las dos estrellas del PSG se repartieron una gran goleada contra el Brujas (4-1), que perdió sus opciones de seguir en Europa.



Los belgas pagaron la factura de los ataques vertidos en las últimas semanas contra el juego de los franceses, que saltaron como un león herido en su orgullo en busca de una actuación que les reconciliara con la grada.

Leipzig, 2 - Manchester City, 1

El Manchester City terminó la fase de grupos a medio gas, en un estadio vacío y con una derrota ante el RB Leipzig que no empaña su pase a octavos de final como primero de grupo (2-1).



Los de Pep Guardiola se marchan de Alemania con la segunda derrota de la primera fase y con la pérdida de Kyle Walker, expulsado por roja directa en los últimos minutos, para la siguiente ronda.



Sin nada en juego, Guardiola sacó aun así un once de muchos quilates. Jugadores como Foden, Grealish, Mahrez, Gündogan y De Bruyne no indicaban que los ingleses fueran de paseo al Red Bull Arena, recuerdo de hace meses con sus gradas vacías por el aumento de casos en Alemania, pero lo cierto es que no fueron la máquina de las grandes ocasiones.