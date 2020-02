DIRECTO | Atalanta 2 - 0 Valencia; Ilicic marca el segundo

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO EL ATALANTA - VALENCIA

DESCANSO: ATALANTA 2 - VALENCIA 0

41 - GOLAZO DE ILICIC. El Atalanta hace el 2-0 con un disparo desde la frontal de Ilicic que entra por la escuadra derecha de Jaume. Muy blanda otra la vez la defensa valencianista, que dejó controlar y disparar a Ilicic con mucha facilidad

ALBELDA: "No puedes estar parado esperando, tienes que ir a muerte a por el balón"

35' - ¡¡QUÉ OCASIÓN DE GUEDES!!! Pasa espectacular de Gayá a Guedes por encima de la defensa, el portugués, por la izquierda, se queda solo ante el portero pero su disparo sale demasiado cruzado y pasa por delante de la portería de Gollini

30' - ¡¡DISPARO DE FERRÁN AL PALO!!! El Valencia saca rápido una falta desde la derecha y Ferrán, muy escorado dentro del área, dispara al palo izquierdo de Gollini

20' - Otra llegada del Atalanta que acaba con un disparo de Gosens desde la izquierda que se va al lateral de la red. El equipo italiano es el máximo goleador del Calcio y el tercero de todas las ligas europeas

19' - Falta a favor del Valencia provocada por Guedes; es casi un córner. Centra Parejo, remata Maxi de cabeza y el balón golepa en la defensa italiana

16' - GOL DEL ATALANTA. Llegada del 'Papu' por la izquierda, nadie le sale a tapar y su centro lo remata en área pequeña Hateboer llegando desde atrás

PACO GONZÁLEZ: "Ferrán Torrres recula demasiado y le deja centrar"

8' - ¡¡QUÉ PARADÓN DE JAUME!!!!! Pasalic se queda completamente solo ante Jaume tras un gran pase de Ilicic y su disparo lo despeja Jaume con una palomita espectacular

ALBELDA: "Paradas así salvan eliminatorias ajustadas, es una parada impresionante"

MORIENTES: "Me gusta que el Valencia tenga el balón y que esté poniendo más intensidad que el rival"

4' - Falta peligrosa de Parejo al 'Papu' en la frontal del área. El delantero dispara la falta y se el balón se marcha alto y muy centrado

1' - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Saca de centro el Valencia. El partido empieza con una falta muy fuerte de Palomino a Guedes en el centro del campo

Once del Valencia:

Once del Atalanta:

