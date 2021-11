El Barça sale vivo de Kiev con un gol de Ansu Fati y depende de sí mismo para clasificarse

La opinión de los comentaristas de Tiempo de Juego:

DANI SENABRE: "Aspirábamos a esto. Muy mal el equipo en defensa".

MINGUELLA: ·El Barcelona tiene muchas carencias, pero hoy ha dado la cara"

FINAL | DINAMO 0 - 1 BARCELONA

90+2'. ¡¡¡¡FUERAAAAA!!!! Balde remata muy escorado, tras una buena acción individual de Dembélé.

89'. Mingueza regala un córner. ¡¡¡¡UUFFFF!!!! El balón pasa por la cabeza de Verbic, que no remata bien al segundo palo. El Barça sufre después del gol de Ansu Fati. Cinco minutos de descuento.

87'. Ansu Fati, autor del gol azulgrana, abandona el terreno de juego. Minutos para Alejandro Balde.

83'. Falta lejana muy peligrosa a favor del Dinamo. Verbic no puede peinar la acción a balón parado. Busquets se la ha jugado con un agarrón dentro del área.

82'.¡¡¡PARADÓN DE TER STEGEN!!! El guardameta alemán vuelve a salvar al Barça con una buena estirada a tiro de Tsygankov.

79'. Lenglet no puede y entra Araujo. Entramos en la recta final del partido. Entran las asistencias para atender a Shaparenko, que no puede continuar.

76'. Sergi llama a Araujo. Lenglet, con problemas físicos. Dembélé, muy activo, lo prueba desde el vértice del área. Verbic y Tymchyk, más cambios en el Dinamo.

73'. Ter Stegen atrapa con dificultades un tiro lejano de Sydorchuk. Lucescu prepara más cambios.

70'. ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL!!!! ¡¡¡¡¡ANSUUUUUUUU!!!! El '10' del Barça aprovecha un balón muerto y, a bocajarro, supera a Bushchan por alto, tras un centro de Mingueza. Ansu le dedica el gol a Agüero que estará de baja, como mínimo, tres meses tras sufrir una arritmia cardíaca ante el Alavés. Vitinho entra en los locales.

67'. Sigue el 0-0 en el marcador. El Bayern está haciendo su trabajo ante el Benfica. El Barça necesita un gol para ser segundo de grupo.

63'. Ansu Fati se lleva una patada por detrás y el colegiado no duda en pitar la pena máxima. Habrá revision de VAR. Penalti anulado. Dembélé entra por Gavi.

61'. Sergi llama a Dembélé, que vuelve tras lesión. ¡¡¡PENALTI!!!

58'. Karavaev, el mejor del Dinamo, busca el ángulo izquierdo de Ter Stegen, pero el remate se marcha desviado.

57'. Lenglet se pensó que tenía despejar y manda el balón fuera con el portero local ya superado.

54'. Nueva acción a balón parado. Bushchan atrapa el córner sin problemas e inicia jugada.

52'. Primer saque de esquina para el Barça en la segunda parte. Bushchan bloca un balón aéreo.

49'. Mingueza estaba muy solo y su centro lateral es un horror. Vuelve el Barça a la carga, pero Lenglet llega tarde y es amonestado.

46'. Comienza la segunda parte en Kiev. Sin cambios en los dos equipos. Gavi, con cartulina amarilla. Falta lejana sin consecuencias. Riqui Puig calienta en la banda.

DESCANSO | DINAMO 0 - 0 BARCELONA

44'. Karavaev sacará de costado. ¡¡¡Uyyyyyy el Barça a la contra!!! Gavi, con problemas físicos. Se añade un minuto. Amarilla a Buyalskiy por una jugada anterior.

42'. Sin suerte en los metros finales. Ansu y Memphis no logran rematar un balón muerto en el área chica, tras un remate de cabeza de Nico.

PACO GONZÁLEZ: "No tengo mucha esperanza con el fondo físico del Barça".

38'. Córner a favor del Barça. Memphis la pone atrás, pero la saca la zaga local. Recorta distancia el Benfica en Múnich.

35'. Pausa y control de balón del Barcelona, que intenta atacar. Amplía distancias el Bayern en el otro partido del grupo ante el Benfica (2-0).

31'. Memphis se prepara para lanzar una falta lejana. ¡¡¡¡Al palo!!!! Lenglet remata en plancha, pero estaba en posición adelantada.

FERNANDO EVANGELIO: "El Dinamo tiene más colmillo que en el Camp Nou".

DANI SENABRE: "Araujo cojo es mejor que Lenglet".

27'. Sergi Barjuan pide calma a los suyos, tras unos minutos de pánico. Lo sigue intentando el Dinamo. Shaparenko perdona el 1-0.

24'. La primera del equipo ucraniano llega con un tímido disparo de Shaparenko. Falta de Nico cerca del córner. ¡¡¡Paradón de Ter Stegen!!! Dos avisos seguidos del Dinamo.

22'. Busquets lo intenta desde la frontal, pero será puerta para el Dinamo.

20'. Amarilla para el central Eric García. El colegiado rumano entiende que hubo plancha del '24' azulgrana. La primera amonestación del partido.

18'. Memphis pide una amarilla a Syrota por cortar con falta un ataque culé.

16'. Jordi Alba no logra rematar el centro pasado de Gavi. El balón tocó en Bushchan.

13'. Karavaev busca un centro lateral. Sale a la contra el conjunto azulgrana. Lenglet entrega para Jordi Alba. Sigue el 0-0 en el marcador.

MINGUELLA: "Este arranque es muy intenso".

9'. Memphis y Ansu no logran conectar en el área local y la acción de peligro queda en nada. Falta a favor del Barça.

8'. Lenglet corta una contra del Dinamo, pero había fuera de juego.

4'. Monólogo azulgrana en este arranque de partido. Zabarnyi saca el tiro de Memphis. Primera llegada del conjunto visitante.

1'. ¡¡¡Comienza el partido!!! Memphis saca de centro. Primera posesión larga de los de Sergi Barjuán, que hoy se estrena en Europa.

20:57h La primera final para el Barcelona llega el 2 de noviembre. Suena el himno de la Champions.

20:53h A punto de saltar los jugadores del Dinamo y del Barcelona al terreno de juego. El conjunto azulgrana está obligado a reaccionar si desea seguir con opciones.

20:40h Sigue el calentamiento en el Olímpico de Kiev. Saludamos a Dani Senabre y Minguella que se incorporan a la retransmisión de Tiempo de Juego.

20:30h Arranca el mejor fútbol, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Sergio López, Rubén Martín y Helena Condis, en el NSC Olimpiyskiy de Kiev.

El Dinamo de Kiev saldrá en el centro del campo con Serhiy Sydorchuk y Mykola Shaparenko, sus dos hombres encargados de organizar el equipo.

