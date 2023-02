Benzema: "Dedico este partido a Amancio, esta victoria es para él"

El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, analizó otra remontada en Liga de Campeones de su equipo, que pasó del 2-0 en 15 minutos a otra fase del partido en la que se vio al verdadero Real Madrid después de un inicio en el que los locales entraron "mejor" al choque.



"Una noche importante para nosotros. Quiero dedicar este partido a nuestro presidente de honor, Amancio. Esta victoria es para él", comenzó.



"Con personalidad, con goles y queremos esta 'Champions'. Un partido muy bonito para todos porque empezamos un poquito mal. Sabíamos que el Liverpool, con su afición, iba a meter mucha presión; pero tras 15 minutos vimos al Real Madrid", continuó en declaraciones para Movistar+.



"El fútbol es difícil siempre. Ellos han entrado mejor que nosotros en un partido grande", completó.



"Un gol te puede cambiar un partido y pasó hoy", aseguró sobre el primer tanto del Real Madrid, obra del brasileño Vinicius Junior.



"Gracias a esta afición y a nuestra afición porque, como siempre, ellos son el 12º hombre para nosotros", destacó.



Un Benzema que explicó cómo vive los partidos ausente esta temporada a la vez que aseguró que se va encontrando mejor.

"He jugado poco tiempo. Tengo que ayudar a mi equipo con goles y asistencias como he hecho hoy", declaró tras anotar un doblete, sus primeros goles en esta edición de la Liga de Campeones.



"Vengo de una temporada con muchos partidos, después del Mundial un poco de lesión... es difícil llegar al nivel top, pero poco a poco estoy bien", valoró.



Un 2-5 con el que, eso sí, Benzema no quiere dar por cerrados los octavos de final.



"En el fútbol muchas cosas pueden pasar. Estamos bien, pero vamos a hacer otro partidazo en el Bernabéu", concluyó.