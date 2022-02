ElPozo se acerca a la Copa; Inter se aleja

Burela, 3 - ElPozo, 3

ElPozo, el único equipo que se sostiene sin derrotas a domicilio en esta campaña, aún no está clasificado para la Copa de España de forma matemática. Necesita un punto más para no depender de nadie. El Burela sigue último. Aún no ha ganado en este curso.

Inter, 3 - Levante, 3

En los instantes finales, Hamza empató para el Levante y frustró al Movistar Inter, que dispuso de un 3-1 a su favor a cinco minutos del final, pero perdió finalmente dos de los tres puntos en juego por el 3-3. Un frenazo para el conjunto madrileño, que se aleja de la Copa de España.

Industrias Santa Coloma, 6 - Real Betis, 4

Industrias Santa Coloma sostiene sus posibilidades de jugar la Copa de España. No depende de sí mismo, pero está en la pelea gracias a su victoria contra el Real Betis, al que doblegó por 6-4. David Peña, Cardona, Álvarez (3) y Drahovsky marcaron los tantos del conjunto catalán, que dispuso de ventajas como el 2-0 y el 4-1 a lo largo del choque.

Palma Futsal, 4 - Jaén Paraíso Interior, 3

Un trallazo de Mancuso a tres minutos del final firmó la trepidante y sufrida victoria del Palma Futsal, que mantuvo la condición de depender de sí mismo para la clasificación para la Copa de España, y doblegó al Jaén Paraíso Interior, a un punto del pase para ese torneo, pese a la derrota en Son Moix (4-3).