Holanda, elegida sede de la Eurocopa 2022 de fútbol sala, la primera con 16 equipos

Los Países Bajos han sido elegidos como sede de la Eurocopa 2022 de fútbol sala tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Ljubljana de este martes.

#FutsalEURO 2022 in the Netherlands����



�� Amsterdam and Groningen

�� 19 January-6 February 2022

�� First 16-team finals



