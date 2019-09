Festival del Jumbo en El Acebo con victoria para Kuss y Roglic, más líder

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) ganó este domingo la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Tineo y el Santuario del Acebo, con un recorrido de 154,4 kilómetros, en la que su compañero esloveno Primoz Roglic conservó y reforzó el jersey rojo de líder.

En una enorme subida en solitario, Kuss entró en meta celebrando su estreno en una grande con un tiempo de 4h.19.04, a una media de 35.8 km/hora. Roglic y el español Valverde entraron juntos a 2.14 y el colombiano Miguel Ángel 'Superman' López y el esloveno Tadej Pogacar, a 2.54.

En la general, Roglic sigue al frente con 2.25 minutos sobre Valverde, y aumenta la renta sobre Pogacar, a 3.42, López a 3.59 y Nairo Quintana, alejado a 5.05. Este lunes se disputará la decimosexta etapa, entre Pravia y el Alto de La Cubilla, de 144,4 kilómetros.

