Sam Bennett se lleva en Ejea de los Caballeros el primer sprint de La Vuelta

El corredor irlandés Sam Bennett, del Deceuninck-Quick Step, se ha adjudicado al sprint la cuarta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Garray y Ejea de los Caballeros sobre 191,7 kilómetros, por delante del belga Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) y el italiano Jakub Mareczko (CCC Team).

Etapa 4 - Stage 4 | #LaVuelta20



���� Vive el último kilómetro de la victoria de @Sammmy_Be gracias a @CarrefourES

���� Live the last km of Sam Bennett's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVueltapic.twitter.com/VgqXojov3C