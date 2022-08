El Covid-19 asola La Vuelta y rompe todos los registros de contagios

En solo once etapas la Vuelta a España ha superado los números de abandonos por culpa del Covid del Giro de Italia, donde solo se vieron afectados 2 corredores, y del Tour de Francia en el que hubo 17 casos. Y es que hasta la fecha son 20 los ciclistas que han tenido que hacer las maletas y marcharse para casa debido al virus, alguno de ellos sin tener ni un solo síntoma.

Este miércoles la carrera se despertaba con la marcha del británico Simon Yates (5º) y del francés Pavel Sivakov (9º). A ellos se unían hasta tres corredores del Kern Pharma (Roger Adrià, Héctor Carretero y Pau Miquel).

Simon Yates y Pavel Sivakov abandonan La Vuelta por coronavirus El inglés del BikeExchange-Jayco, ganador de La Vuelta en 2018 no tomará la salida de la undécima etapa por Covid-19. 31 ago 2022 - 11:09

Tras la noticia la organización reaccionaba endureciendo el protocolo con los medios de comunicación acreditados, que "desde hoy y hasta el final" de la carrera en Madrid, el 11 de septiembre, "tendrán que trabajar únicamente detrás de las vallas" en "las zonas mixtas de salida y de meta". Por ello, "ya no será posible el acceso a los aparcamientos de los equipos ni en la salida ni en la meta".

La Vuelta reconoce que el número de casos es mayor del esperado

El director de la prueba, Javier Guillén, reconocía que la organización "sabía" que habría este tipo de casos, aunque el goteo "es mayor" del que preveían. "Sabíamos que iba a haber Covid porque venimos de todo el año sufriéndolo en las carreras, pero es verdad que es un goteo mayor del que preveíamos. Sanitariamente, no es que tenga impacto en términos de enfermedad, todos los casos reportados no tienen incidencia sanitaria y hay mucho asintomático", dijo en RTVE.

"Los equipos se están analizando y testeando constantemente, suponemos que es lo que está dando los positivos. Esperamos que la evolución, por lo que llevamos tendría que ir a la baja, pero no soy médico, ni epidemiólogo. Hay un protocolo mandado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que tiene una aplicación que seguimos", añadió.

"Lo que tengo claro es que no está reportando ningún tipo de incidencia sanitaria. Podríamos hablar de términos de normalidad. Me debo al criterio médico, no sé qué pasará, lo que sí que sé que no existe una preocupación de si hay positivos, hay enfermedad. Tiene un coste para la carrera, pero no puedo gobernar las cuestiones de salud", sentenció.

En ese sentido, lamentó que cuando se confirman por la mañana los positivos en pruebas con antígenos a los corredores "no les da tiempo" a testarse en una PCR "antes de que empiece la etapa". "No podemos hacer nada", asumió. Guillén, en todo caso, cree que "como todo lo positivo" que ha aparecido hasta ahora "esta fuera", la "tendencia" para lo que queda de Vuelta "tiene que ser" que el covid "vaya a menos".