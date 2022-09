Carapaz se reivindica en Peñas Blancas; Evenepoel aguanta el rojo pese a sufrir una caída

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) se ha adjudicado este jueves la duodécima etapa de La Vuelta a España, que ha recorrido 192,7 kilómetros entre Salobreña y el puerto de primera categoría de Peñas Blancas, en un día donde el maillot rojo sigue siendo Remco Evenepoel (Quick-Step Quick-Step Alpha Vinyl), que ha sufrido una caída.

Carapaz ha aprovechado una multitudinaria fuga para conseguir una ventaja de casi diez minutos donde luego ha tenido que resolver contra corredores de mucho nivel como el neerlandés Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe), que ha entrado segundo. Ambos se reincorporan a la clasificación general, objetivo inicial de ambos.

Entre los favoritos, Evenepoel no ha demostrado en la subida la misma facilidad que en otras ocasiones para ampliar sus diferencias, quizás mermado por la caída que ha sufrido lejos de la meta y que le provocó algunas magulladuras. Los cinco primeros en la clasificación general han entrado prácticamente juntos.

???‍?? Caída | Crash



?? El líder @EvenepoelRemco - @qst_alphavinyl se ha ido al suelo en una curva. Ha podido reincorporarse sin aparentes problemas.



?? The GC leader Remco Evenepoel goes down on a corner but soon returns to the bunch without any obvious issues.#LaVuelta22pic.twitter.com/RrEcyOHLsg