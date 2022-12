Barcelona abrirá La Vuelta 23 con una crono por equipos y al día siguiente habrá subida a Montjuic

La ciudad de Barcelona aportará el espíritu olímpico, sus principales atracciones turísticas y también la dureza del alto de Montjuïc a las dos primeras etapas de La Vuelta 23 --una ronda española con salida en la capital catalana el 26 de agosto y llegada a Madrid el 17 de septiembre--, en una salida oficial con una crono por equipos para abrir boca y una segunda etapa, la primera en línea, con salida en Mataró y llegada al Estadi Olímpic de la 'montaña mágica'.

?? El Port Olímpic de Barcelona, escenario de la salida de #LaVuelta23



?? Barcelona’s Olympic Port will host the official depart of La Vuelta 23https://t.co/o4xAlf2fSPpic.twitter.com/eJV4kB663x