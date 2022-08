Bagnaia se lleva la victoria por delante de Quartararo que conserva el liderato

El piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) ha logrado este domingo su tercer triunfo consecutivo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder del campeonato Fabio Quartararo, que regresa al podio tras haber estado ausente en las dos últimas pugnas.

Bagnaia sigue de dulce y esta vez culminó su primer triplete al imponerse en Assen, Silverstone y ahora Spielberg. Un hito para el italiano, quien consigue su quinta victoria, su mejor registro en una misma temporada en su cuarto curso en la categoría reina.

Una vez apagados los semáforos, su compatriota Enea Bastianini (Gresini Racing) intentó defender su posición de 'poleman' en una mala salida para Quartararo, a diferencia de 'Pecco', quien se situó en cabeza de carrera en las primeras vueltas para no soltar una primera posición que defendió una jornada más de manera magistral.

Por detrás, el español Jorge Martín (Pramac Racing) luchó a ritmo de vuelta rápida con Bastianini por la tercera posición, que acabó con una pelea icónica a favor del madrileño al aprovecharse de los problemas del italiano, que acabó abandonando.

Así, el madrileño soñó con un podio en su circuito predilecto, donde logró subirse al cajón en sus cuatro últimas carreras disputadas. Pero su insistencia le llevó en la última vuelta al suelo, al intentar superar a Jack Miller (Ducati), y acabó finalmente décimo.

