Pogacar y Roglic, ante la ofensiva del INEOS; Enric Mas y 'Supermán' López, bazas del Movistar

El Tour de Francia 2021 arrancará este sábado desde la Bretaña en lo que se presupone de inicio un duelo entre el ciclismo esloveno, representado en el joven Tadej Pogacar (UAE) y el veterano Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y el todopoderoso INEOS, que acude con todas sus principales 'primeros espadas' salvo el colombiano Egan Bernal, y con el balear Enric Mas (Movistar Team) como la mejor baza para que brille el ciclismo nacional.

Un poco antes de lo habitual, la 'Grande Boucle' iniciará su camino hacia los Campos Elíseos de París, donde los supervivientes y el brillante ganador serán homenajeados el próximo 18 de julio, un día antes de que el desenlace pueda estar, como el emocionante del año pasado, en una crono de 30 kilómetros, punto y final a un recorrido con Alpes primero y Pirineos después.

Hace casi un año, el joven Pogacar, a punto de cumplir los 22 años, dio la sorpresa en esa lucha contra el reloj y le arrebató a su compatriota Roglic una victoria que parecía tener ganada, y en una carrera marcada por su retraso por la pandemia que impidió la presencia de una afición que esta vez, con algunas restricciones en puertos, sí podrá dar su aliento a los corredores.





