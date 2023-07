Philipsen firma el triplete en Burdeos

El belga Jasper Philipsen se confirmó como el 'sprinter' más fuerte del Tour de Francia al firmar en Burdeos su tercera victoria en otras tantas llegadas masivas, por delante del británico Mark Cavendish que se quedó cerca de firmar su triunfo número 35 y superar al belga Eddy Merckx y del eritreo Biriam Girmay.

