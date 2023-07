Pello Bilbao: "Solo pensaba en ganar esta etapa y dedicárselo a Gino"

El español Pello Bilbao, ganador de la décima etapa del Tour de Francia, aseguró que logró liberar "todas las emociones" en el final de la jornada, tanto las ganas de dedicarle la victoria al fallecido Gino Maler como conseguir un triunfo en una edición que comenzó en su País Vasco natal.

"Es un sentimiento increíble. Cuanto más tardas en lograr un objetivo como este, más valor le das. Yo llevo trece años esperando y haberlo logrado ahora es especial. Tenía muchas ganas de conseguirlo por Gino", señaló el corredor del Bahrein en referencia a su compañero fallecido en una caída en el pasado Tour de Suiza.



"Al principio me costó centrarme y controlar mis emociones, por Gino y por el inicio en el País Vasco. Pero hoy he conseguido liberarlas y centrarme en el control de la carrera y de la escapada. Ha sido una sensación indescriptible", indicó.



El ciclista vasco se impuso al final de una larga escapada en Issoire, cien etapas después de la victoria conseguida por Omar Fraile en Mende en el Tour de 2018.



Y lo hizo en una edición especial para él, ya que comenzó en el País Vasco.



"Para mi era un Tour muy especial, con un inicio en casa. Me decía que sería un sueño ganar en casa, pero sabía que era difícil con tantas emociones concentradas. Esos días perdí un poco el control de las emociones. Soy una persona fría, trato de tenerlo todo controlado, y empezar en mi tierra me distrajo un poco, estaba abrumado por el contexto", señaló.



"Pero tengo un buen recuerdo, fue algo muy hermoso y ahora lo redondeamos con esta victoria de etapa", indicó.