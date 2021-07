El italiano Vincenzo Nibali confirmó este lunes, durante la segunda jornada de reposo del Tour, su retirada de la ronda francesa para preparar los Juegos de Tokio. El "Tiburón de Mesina", de 36 años, ya había asegurado que no acabaría el Tour, carrera que ganó en 2014, porque su objetivo principal de la temporada es el oro en Tokio.

A final big effort in the #TDF2021 with an eye on one of his biggest goals. https://t.co/Kj5DeMKiGs