Julian Alaphilippe y Mark Cavendish no correrán el Tour de Francia

El francés Julien Alaphilippe, doble campeón del mundo en ruta, no estará en la salida del Tour de Francia el próximo viernes en Copenhague, pese a haber vuelto el pasado fin de semana a la competición tras la caída sufrida en la Lieja-Bastoña-Lieja hace dos meses, confirmó este lunes su equipo.

La ronda gala no tendrá pues al maillot arcoiris en su pelotón, un ciclista que en las últimas cuatro ediciones ha ganado etapas y se ha vestido de amarillo. "Es uno de los corredores más emblemáticos del equipo y hemos firmado momentos brillantes juntos en el Tour. Ha sido una decisión difícil", señaló el director deportivo del Quick Step, Tom Steels.

