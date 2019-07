Barguil reconoce que tiró a Mikel Landa en la etapa de este lunes

"Estoy triste por la caída de Mikel Landa. Me desequilibro al tocar la rueda de Julian y toco a Mikel que venía a la izquierda. Fue muy rápido, no fue voluntario. Evité la caída milagrosamente, lo que no fue el caso de Mikel. Espero que esté bien". Con ese mensaje publicado en redes sociales, Warren Barguil reconoce que fue quien causó la caída de Mikel Landa durante la 10ª etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint-Flour y Albi.

Je suis triste de la chute de Mikel Landa. Déséquilibré en touchant la roue de Julian, je touche Mikel qui me remontait sur la gauche. C’est allé très vite, ce n’était pas volontaire. J’ai évité la chute miraculeusement ce qui n’a pas été le cas de Mikel. J’espère qu’il va bien. — barguil (@WarrenBarguil) 15 de julio de 2019

Landa atravesó la línea de meta a 2.09 de Van Aert y se queda a 4.15 del líder Alaphilippe y a 3.03 de Geraint Thomas, segundo clasificado en la general.

El Movistar marchaba en el primer grupo con Landa, Quintana y Valverde cuando el francés Warren Barguil hizo el "afilador" con Alaphilippe y empujó a Landa fuera de la carretera. El principio del fin. El ciclista español se fue al suelo, con un buen golpe, se levantó y a perseguir, pero ya en un tercer grupo, acompañado de Oliveira y Erviti. Por delante quedan Valverde y Quintana.

Al término de la etapa, Arrieta, uno de los directores del Movistar ya señaló que el propio Mikel tenía "la sensación de que le han empujado". Su compañero de equipo, Alejandro Valverde también habló en Tiempo de Juego sobre la caída de Landa: "Venía a mi rueda y me han dicho que había caído".