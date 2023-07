Adam Yates se viste de amarillo en la fiesta del ciclismo en Bilbao

El británico Adam Yates se impuso en la primera etapa del Tour de Francia y se convierte en el primer líder de la prueba tras superar en la meta a su hermano gemelo Simon junto al que se escapó en el descenso del Pike, el último puerto de la jornada con salida en inicio en Bilbao.

El ciclista del equipo UAE tuvo más fuerzas en el tramo final de la etapa y logró su primer triunfo individual en la ronda gala y se impuso unos metros por delante de su hermano, que ya sumaba dos, con 12 segundos por delante del pelotón liderado por el esloveno Tadej Pogacar, que entró con los brazos en alto por la victoria de su compañero de equipo.

Yates, considerado por el UAE como un jefe de filas de repuesto si Pogacar no tiene piernas, ayudó a su líder en el ascenso a Pike y luego tuvo fuerzas para irse junto a su hermano Simon. Ambos colaboraron para mantener una veintena de segundos con respecto al grupo de los favoritos.

?? Name a more iconic duo in Pike ! I’ll wait…



?? Le duo dynamique réveille la côte de Pike ! #TFF2023pic.twitter.com/F5Z1CaRnrq