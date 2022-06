Vlasov gana en Suiza y se pone líder; triunfos al sprint de Demare y Groenewegen en Occitania y Eslovenia

El ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) se llevó la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza al imponerse en un sprint muy lento en Novazzano al estadounidense Neilson Powless y al danés Jakob Fuglsang, que además le permite ponerse líder de la ronda a falta de tres jornadas.

La quinta etapa de la Vuelta a Suiza, entre Ambri y Novazzano, de 193 km, estuvo marcada, de inicio, por el abandono en bloque del Jumbo Visma y el británico Adam Yates, todos afectados por coronavirus, aunque en el caso del equipo neerlandés no quiso revelar la identidad de los afectados como positivos.

Los neerlandeses no han facilitado quién se ha contagiado, pero confirman que, "por el momento", no peligra la participación del equipo en el próximo Tour de Francia.

El líder, el británico Stephen Williams (Bahrain-Victorious), sufrió desde el pelotón para aguantar el ritmo y, a falta de cincuenta kilómetros para meta, pareció dar por agotadas sus opciones de mantener el primer puesto de la clasificación. El Pedrinate, de tercera categoría, fue el principal obstáculo de la etapa, con 2,4 kilómetros y una pendiente de subida del 8,2%.

Remco Evenepoel (Quick Ste) fue tirando hasta que a 14,5 kilómetros de meta la fuga concluyó. Aún así, el ciclista belga poco aguantó en cabeza ante el empuje que demostraron varios ciclistas, entre ellos el danés Jakob Fuglsang, que trató de iniciar otra escapada que fructificó poco tiempo.

La victoria final se la disputaron el británico Geraint Thomas (Ineos), el ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), el estadounidense Neilson Powles y el propio Fulgsang. Con esta victoria Vlasov se pone líder de la clasificación general con seis segundos de ventaja sobre Fuglsang y siete de Geraint Thomas. El colombiano Sergio Higuita es sexto a 16 segundos.

El francés Arnaud Démare (Groupama/FDJ) se convirtió este jueves en el primer líder de la Ruta de Occitania, tras imponerse al sprint en la primera etapa disputada entre Séméac y L'Isle Jourdain, de 174,4 kilómetros.

El español Oscar Cabedo (Burgos BH) protagonizó la fuga de la jornada junto al neerlandés Wesley Mol (Bike Aid) y los franceses Leo Danes (UC Nantes Atlantique) y Jean Goubert (Nice Metropole), pero su aventura concluyó a 28 kilómetros de meta, cuando fueron engullidos por el pelotón.

El escenario, propicio para una llegada al sprint, no defraudó. Démare, ganador de tres etapas del Giro de Italia, fue el más rápido. Inició el sprint a falta de 300 metros con un cambio de ritmo le permitió imponerse al francés Pierre Barbier (BB Hotels-KTM) y al italiano Elia Viviani (Ineos). La segunda etapa discurrirá entre Graulhet y Roquefort-sur-Soulzon, sobre una distancia de 154,6 kilómetros.

El neerlandés Dylan Groenewegen ganó la segunda etapa de la Vuelta a Eslovenia, al imponerse al sprint en la meta de Rogaska Slatina, tras completar un recorrido de 174,2 kilómetros que partió de Ptuj. Groenewegen, que sumó su quinto triunfo de la temporada, fue el más rápido en un sprint que comenzó liderando el belga Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), que no pudo mantener el ritmo y se vio sobrepasado por el neerlandés, igual que le pasó al alemán Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

