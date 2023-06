Vingegaard sentencia el Dauphiné con otra exhibición

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) volvió a demostrar su condición de favorito con una portentosa exhibición que le permitió imponerse en solitario en la séptima y etapa reina del Dauphiné disputada entre Porte-de-Savoie y el Col de la Croix de Fer, de 147,9 km, donde terminó de fulminar a todos sus rivales de la general.

Vingegaard (Hillerslev, 26 años) logró la décima victoria de la temporada a su estilo, con un ataque fulminante que eliminó cualquier debate sobre quien es el mejor del Dauphiné y el mas preparado para el Tour de Francia que comienza el 1 de julio en Bilbao. Un exhibición de la que tomarán nota Tadej Pogacar y compañía.

En esta ocasión el maillot amarillo deslumbró con un zarpazo a 5 km de la cima de la Croix de Fer, haciendo inútil cualquier resistencia por parte de sus rivales. Vingegaard se marchó solo, con su propio esfuerzo, y alzó los brazos a 2.067 metros de altitud dejando el Dauphiné resuelto a falta de una importante etapa de montaña este domingo.

Vingegaard ganó con 43 segundos por delante del británico Adam Yates (UAE), ya segundo en la general y con 54 respecto al australiano Jay Hindley (Bora), mientras que otro 'aussie', Ben O'Connor (Ag2r), segundo en el podio absoluto, se dejó ese puesto y 1.04 minutos en la cima. Un rosario de corredores fue llegando a meta.

El mejor español, el campeón nacional Carlos Rodríguez, a 1.10, y hundidos terminaron Enric Mas a 2.48 y Mikel Landa a 5.46. Malos síntomas con el Tour a la vuelta de la esquina. En la general, pocas dudas. Vingegaard saca 2.11 a Yates y 2.24 a O'Connor. Carlos Rodríguez, la esperanza española, decimotercero a 4.33. El siguiente es Enric Mas, vigésimo.

