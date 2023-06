Vingegaard mete miedo con una exhibición en el Dauphiné

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ganó este jueves la quinta etapa del Critérium du Dauphiné, disputada entre Cormoranche-sur-Saône y Salins-les-Bains sobre 191,1 kilómetros, en una exhibición pensando en el próximo Tour de Francia que le vale para ponerse líder de la general.

El pelotón atrapó a la fuga del día en la última cota, a 17 kilómetros de la meta, y justo ahí atacó Richard Carapaz (EF), al que le cogió la rueda Vingegaard para, poco después, atacarle y dejar sentado al ecuatoriano. El danés, en este Dauphiné que es una previa del Tour --del que es vigente campeón--, demostró estar en una gran forma y deja casi sentenciada la carrera.

