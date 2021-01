Van Aert vence en Overijse y gana la Copa del Mundo

El belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) ganó este domingo la quinta prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, en la localidad belga de Overijse, y se proclamó, con 25 puntos de ventaja sobre el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), campeón de la Copa del Mundo por tercera vez en su carrera.

Van Der Poel presentó una dura batalla al belga en su defensa por el título. Pese a no disputar la primera prueba de la Copa del Mundo, el neerlandés consiguió dos victorias que le permitieron llegar a la última cita segundo, con opciones de llevarse la victoria de nuevo. Sin embargo, un pinchazo en su rueda trasera, acabó prematuramente con sus aspiraciones.

Van Aert firmó su segundo triunfo en la competición y se hizo con su tercera Copa del Mundo. El belga, muy regular durante todo la temporada, suma, con esta, su quinta victoria del curso. El inglés Thomas Pidcock (Trinity Racing) fue tercero.

�� .@WoutvanAert wins in Overijse and takes the overall victory in the #CXWorldCup. @mathieuvdpoel finishes 2️⃣. @Tompid is 3️⃣ pic.twitter.com/mBi6ZCc3Yc