Van Aert reina en el barro de Dendemonde y arrolla a Van der Poel

El tricampeón del mundo belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) se colocó este domingo primero en la clasificación general del mundial de ciclocross, tras ganar la tercera manga del campeonato celebrada en Dendermonde (Bélgica), por delante del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), segundo y de su compatriota Toon Aerts (Telenet-Baloise), que fue tercero.

Van Aert impuso su dominio de principio a fin en una jornada marcada por las adversas condiciones meteorológicas. La tormenta Bella, que está azotando Europa con intensas lluvias y fuertes vientos, provocó que, vistas las complicaciones ocasionadas por el temporal en la categoría femenina, la organización decidiera modificar el recorrido para eliminar la peor sección.

Aun así, el barro, el viento y la lluvia complicaron bastante la carrera para los ciclistas, hasta el punto de que el neerlandés Lars Van der Haar, que llegaba a la cita como quinto clasificado, se tuvo que retirar.

Al comienzo de la prueba, Van der Poel se emparejó con Van Aert, y protagonizaron una bonita batalla sobre el lodo, pero rápidamente el campeón belga se desmarcó del resto del pelotón para acabar la carrera con una holgada diferencia de 2 minutos 49 segundos sobre su rival.

