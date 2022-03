Van Aert gana la crono y se viste de líder en una nueva exhibición de Jumbo

El belga Wout Van Aert continuó la semana fantástica del Jumbo Visma en la París Niza, con triunfo en la contrarreloj de la cuarta etapa y maillot amarillo y con la segunda plaza para el esloveno Primoz Roglic, quien toma posiciones en la general como favorito número 1.

Van Aert (Herentals, 27 años) se impuso tras una demostración individual en los 13,4 km de recorrido entre Domérat y Montluçon con un tiempo de 16.20 minutos, a una media de 49.2 km/hora, 2 segundos mejor que su compañero Primoz Roglic y 6 sobre otro hombre del Jumbo Visma, el australiano Rohan Dennis, cerrando el festival de un equipo devorador en las etapas y en la general.

