Supermán López correrá en la tercera división tras ser expulsado del Astana por su vinculación con el dopaje

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, de 28 años, correrá esta temporada en el Team Medellín de su país tras haber salido delAstana, que le rescindió el contrato por estar envuelto en una trama de dopaje.

"Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de Miguel Ángel López al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo", escribió la escuadra, que es categoría Continental, en sus redes sociales.

Agregó que "el talento de ´Supermán', su calidad y experiencia, le darán espectáculo a las carreras en las que participe", muchas de las cuales son locales. "Este año vestiré estos bonitos colores. Quiero agradecer al Team Medellín por su confianza, por brindarme esta bonita oportunidad", dijo, por su parte, López en un video publicado por su nuevo equipo.

Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada.



Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa ?? pic.twitter.com/4LwQdoIJuP — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 8, 2023

El colombiano, tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España de 2018, confesó que el 2022 fue un año difícil porque se quedó sin escuadra "prácticamente en el 2023" y "todos los equipos tenían llenas sus nóminas, no había ningún espacio". "Yo creo que el equipo me dio la confianza y esa gran oportunidad para poder tener un 2023 para pasar este año y poder disfrutar del calendario que podemos hacer, como la Vuelta a San Juan", expresó López.

El año pasado, Supermán' anunció que defenderá su inocencia en los estrados judiciales por la determinación tomada por Astana, que la justificó al encontrar posibles conexiones que vinculan al corredor con una red encabezada por el médico español Marcos Maynar, quien supuestamente suministraba medicamentos prohibidos.

La situación de 'Supermán' no es clara porque días después el mánager del Astana, Alexander Vinokourov, aseguró: "Le echamos una mano en 2021 y obtuvimos buenos resultados con él. Es una pena que haya ido en contra de las reglas internas del equipo. No puedo entrar en detalles ni decir mucho. Tenemos reglas dentro de nuestro equipo, y si no las sigues, estás fuera".

Las supuestas relaciones con el médico Maynar, acusado de tráfico de medicamentos prohibidos a los ciclistas, dejan un panorama oscuro para López, pues si se comprueba que consumió esos productos sería sancionado hasta por dos años, pero si es por consumo y tráfico, podría enfrentar una suspensión de por vida.