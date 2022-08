Sebastián Mora logra la medalla de bronce en ómnium del Europeo de ciclismo

El ciclista español Sebastián Mora se subió al podio en el Campeonato de Europa en Múnich (Alemania) al lograr este lunes el bronce en la modalidad de ómnium, en una emocionante final hasta el último sprint.

Mora, que reaparecía después de romperse la clavícula en junio, se colgó el bronce (146 puntos) por detrás del francés Donavan Grondin (150) y el italiano Simone Consonni (148).

El ciclista de Vila-Real completó un retorno triunfal a los velódromos. Grindon, Consonni y Mora llegaron empatados a 144 puntos a ese sprint final con doble puntuación en el que finalmente el francés fue el más.

"En el sprint no podía ni levantar la bicicleta"

"Estar en este Campeonato de Europa ha sido un gran trabajo. Hace 8 o 9 semanas me rompí la clavícula y apenas he llegado con 4 semanas buenas de entrenamiento, así que en el último sprint no podía ya ni mantener la posición aerodinámica ni levantar la bicicleta", dijo Mora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo.

#EuroTrack22 | @SebastianMoraV nos cuenta el valor que tiene para él este broce en el Omnium del Europeo de #Munich2022



?? "Esta medalla de bronce sabe especialmente bien, ya que he llegado con solo 4 semanas de entrenamiento tras la lesión"@ciclistacofidis#TeamESPciclismopic.twitter.com/cGqNfewT2V — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 15, 2022

La Eliminación fue la prueba que multiplicó las opciones de Mora, pues tras ser tercero, se colocó primero en la general, pero en la puntuación final, Grondin fue dominante en los sprint. Además, el equipo español se quedó cerca de una segunda medalla, con el cuarto puesto de Alejandro Martínez en el kilómetro CRI.

El velocista valenciano pasó a la final como séptimo y en la final fue el único que mejoró su tiempo, escalando del quinto puesto que logró el año pasado. Mientras, en la misma prueba, Ekain Jiménez terminó decimoquinto. Además, Tania Calvo fue 14ª en el ómniun.

Este martes será el último día de competición de este Campeonato de Europa, con la presencia de Albert Torres y Sebastián Mora y de Eva Anguela y Tania Calvo en la madison; así como de Pepe Moreno, Alejandro Martínez y Helena Casas en el keirin.