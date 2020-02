Sebastián Mora se cuelga la plata mundial en puntuación

El español Sebastián Mora, que el jueves se colgó la medalla de bronce en la prueba de "scratch", volvió a evidenciar el excelente estado de forma en el que ha llegado a los Mundiales de ciclismo en pista que se disputan en Berlín y logró este viernes la plata en la prueba de puntuación.

Mora, que revalidó la medalla de plata lograda en esta misma prueba el pasado año en los Mundiales de Pruszkow (Polonia), tan sólo fue superado por el joven neozelandés Corbi Strong, que se alzó con su primer título de campeón del mundo.

Pero si Strong, de tan sólo 19 años, privó al Sebastián Mora del primer escalón del podio, el neozelandés se convirtió también en el mejor aliado del ciclista de Villarreal (Castellón), que encontró en el océanico el compañero ideal en el tramo final de la prueba.

Mora, que tras los cinco primeros sprints no había logrado estrenar su casillero de puntos, buscó no sólo en una, sino hasta en cinco ocasiones la escapada que le permitiera ganar vuelta sobre el resto de sus rivales. En sus cuatro primeros intentos de fuga, bien en solitario, o en compañía, por ejemplo del polaco Wojciech Pszczolarski o del mexicano Ignacio Sarabia, el español no logró su objetivo, pero al quinto sí ganó la ansiada vuelta.

Un logro incomprensible sin los descomunales relevos que le ofreció el neozelandés Corbin Strong, que, pese a tener ya prácticamente la medalla de oro en el bolsillo, no escatimo ningún tipo de esfuerzo en su escapada por el español.

Fuga que por momentos pareció que no iba a ser posible ya que cada vez quedaban menos vueltas para la conclusión de la prueba, pero si a falta de cuatro giros Mora y Strong aventajan en media vuelta, a falta de tres la ventaja había aumentado a tres cuartos.

Una circunstancia que azuzó todavía más si cabe al español y al neozelandés, que a falta de tan sólo dos giros para el final, lograron ganar la ansiada vuelta y los consiguientes veinte puntos. Sebastián Mora pasó de la quinta plaza que ocupaba con un total de veinte unidades a la segunda con una puntuación total de cuarenta puntos, que aseguraban al español la medalla de plata.

Eso sí, muy lejos del neozelandés Corbin Strong que se alzó con el maillot arcoíris con un total de 58 unidades, dieciocho más que el ciclista español. Más atrás todavía, a veintidós puntos, concluyó la prueba el neerlandés Roy Eefting, que arrebató la medalla bronce al polaco Wojciech Pszczolarski, uno de los más regulares durante toda la prueba, en el último esprint.

"Al final nos hemos quitado un poco la espinita de ayer. Falta ese maillot, pero como siempre digo un mundial es superdifícil. Al final han sido decisivas las últimas veinte vueltas y a pesar de que ayer me costó dormirme, hoy hemos podido sacar todo lo que llevábamos dentro", aseguró Mora tras la prueba en declaraciones difundidas por la Federación Española de Ciclismo.

Un botín que Sebastián Mora confía en poder ampliar el próximo domingo en la prueba de Madison, donde conforma junto con el balear Albert Torres, una de las mejores parejas del mundo, como atestiguan el bronce conquistado en los Mundiales de Londres 2016 y la plata conquistada dos años después en Apeldoorm (Países Bajos).

No obstante Mora no sabrá hasta el último momento si podrá participar en el prueba de Madison, ya que su compañero Albert Torres, se encuentra sometido, al igual que todos los participantes en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, al protocolo de detección y control del coronavirus.

Una circunstancia que impide salir por el momento a Torres de Abu Dabi, por lo que no se sabe si podrá estar en Berlín a tiempo para disputar la prueba de Madison el próximo domingo, pese al optimismo de Sebastián Mora. "Ojalá podamos seguir el domingo con ese hastag #GoTorresGoMora", concluyó Mora tras colgarse su segundo metal en la capital alemana.