Sebastián Mora, campeón de Europa en scratch

El ciclista castellonense Sebastián Mora se ha proclamado este jueves nuevo campeón de Europa en la prueba del scratch, dando a la delegación su primera medalla en la cita de Apeldoorn (Países Bajos), tras haber quedado por delante del griego Christos Volikakis y del neerlandés Wim Stroetinga.

A siete vueltas para el final, nadie ha dado la réplica a un poderoso ataque de Mora y eso le ha permitido hacerse con la medalla de oro, segunda para él en esta modalidad tras ganarla en 2015. Así, el de Vila-real ha confirmado su estatus de favorito en un evento clave de cara al ranking clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, Mora ha ampliado en el Omnisport de Apeldoorn un palmarés donde figuraban ese título absoluto del 'Viejo Continente' logrado en 2015 y el oro que consiguió en 2016 durante el Campeonato del Mundo, así como el oro del scratch en el Campeonato de Europa sub-23 que se celebró en San Petersburgo (Rusia) en 2010.

La prueba masculina del scratch se presentaba como una de los grandes puntos de interés del día gracias a una gran participación que incluía al italiano Simone Consonni, al francés Bryan Coquard o al británico Matthew Walls, además de los ya mencionados Mora, Volikakis o Stroetinga.

La carrera ha asistido a multitud de intentos y ataques, pero ninguno de ellos ha cuajado hasta la llegada de los 12 giros finales. En ese momento, Mora ha propuesto un primer cambio de ritmo que el resto de competidores ha logrado sofocar a siete vueltas del desenlace. En el mismo instante en el que cazaban al español, se ha producido un pequeño parón que Mora ha aprovechado para lanzar su movimiento ganador.

"Viendo los participantes, sabía que iba a ser una carrera muy táctica. Sabía que había mucha gente mucho más rápida como Coquard o Consonni y me la he jugado a falta de 12 vueltas para el final. Me han cogido, pero me he vuelto a lanzar, he cogido hueco y ya he ido a tope hasta la línea de meta", ha comentado Mora.

De tal manera, ha confesado sentirse "muy satisfecho" por el nuevo título. "Este oro es el premio a todo el trabajo que he hecho todo el año y ahora toca seguir trabajando para hacer un buen final de temporada con la pista y encaminar definitivamente la clasificación para Tokyo 2020", ha afirmado.

Justo tras el éxito de Mora, ha saltado Irene Usabiaga al Omnisport para afrontar la prueba de eliminación. La ciclista vasca se ha movido con gran acierto en el tramo inicial y se ha encontrado entre las diez mejores. Desafortunadamente, se ha quedado encerrada en la zona interior y sin posibilidad de avanzar.

Dicho lance ha ocurrido después de que la portuguesa Maria Martins, que podría haber sido eliminada, haya progresado por el exterior para salvarse. "Estoy contenta con mi actuación, aunque me queda el regusto amargo de sentir que tenía piernas para haber resistido un poco más", ha explicado la menor de las Usabiaga en una jornada ajetreada.

El comienzo de este segundo día del Campeonato de Europa había estado marcado por las rondas iniciales de la velocidad individual, tanto femenina como masculina. Tania Calvo, con un tiempo de 11'289, y Helena Casas, con 11"299, han finalizado respectivamente en 17ª y 18ª posición; eso las ha enfrentado a Nicky Degrendele y a Nikola Sibiak.

Calvo, en una táctica y ajustadísima serie, ha batido a la belga Degrendele para acceder así a octavos de final; mientras que Casas no ha podido derrotar a la polaca Sibiak en su cruce. En la siguiente ronda, la alavesa se ha tenido que medir a un talento emergente, la alemana Lea Sophie Friedrich, que ha vencido con claridad.

En lo que respecta a la participación masculina, tanto Juan Peralta, haciendo 9"993, como Pepe Moreno, que ha registrado en 200 metros un tiempo de 10"035, han rendido a buen nivel en la clasificatoria y han obtenido el pase a dieciseisavos; era el decimocuarto mejor registro en el caso del navarro y el decimosexto en el castellanomanchego.

Peralta, exhibiendo buena cadencia, ha ganado con suficiencia al rumano Norbert Szabo para pasar a octavos. Moreno, por su parte, no ha podido con el alemán Max Dörnbach y ha quedado fuera de combate. En el siguiente cruce, el navarro se ha enfrentado al polaco Bartosz Rudyk, que ha demostrado poderío para llevarse el triunfo y seguir en liza.