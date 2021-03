Sam Bennett impone su velocidad en la Brujas La Panne

El irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) se impuso este miércoles al sprint con absoluta superioridad en la 45 edición de la clásica belga Brujas La Panne, con un recorrido de 203,9 kilómetros, que se decidió entre los mejores velocistas.

Bennett, de 30 años, firmó su quinta victoria de la temporada demostrando que actualmente es el hombre más rápido del pelotón, con una fuerza concluyente que le permitió alzar los brazos con un tiempo de 4h.27.30, por delante del belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) y del alemán Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe).

Bennett, maillot verde del Tour 2020 y reciente vencedor de dos etapas en la París Niza y otras dos en el Tour de los UAE, cumplió el pronóstico que daba el protagonismo a los hombres bala, y lo hizo con firmeza, aprovechando su dulce estado de forma y el trabajo de su equipo, implacable en el último kilómetro, dejando a su velocista en las mejores condiciones para rematar la faena.

