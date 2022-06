Roger Adriá estrena su palmarés en Occitania; Pogacar se luce en Eslovenia

El ciclista español Roger Adriá (Kern Pharma) logró su primera victoria profesional al apuntarse al sprint la segunda etapa de la Ruta de Occitania disputada en un formato corto debido al calor, de tan solo 34,3 km entre Belmont-sur-Rance hasta Roquefort-sur-Soulzon.

Jornada atípica debido a las altas temperaturas, ya que las autoridades locales prohibieron las pruebas de competición por la ola de calor que invade Europa. Un día especial para una victoria memorable para el corredor nacido hace 24 años en Barcelona, quien aparte de inaugurar su palmarés se puso el maillot de líder.

Adriá sorprendió en un sprint largo, disputado, de largo aliento, en el que pudo imponerse por estrecho margen por delante del danés Mchael Valgren (EF Education) y del alemán del Movistar Max Kanter, todos con un tiempo de 42.42 minutos. Una victoria importante para Adriá y su equipo, de categoría UCI Pro Team, en una jornada muy trabajada a pesar del escaso kilometraje. Tendrá el honor de portar el maillot amarillo en la tercera etapa, con el mismo tiempo que el francés Arnaud Demare (Groupama) y de Valgren.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) volvió a ofrecer una exhibición de clase y poderío y pasó a mandar en la Vuelta a Eslovenia tras adjudicarse en solitario la tercera etapa, disputada entre alec y Celje con un recorrido de 144.6 km, confirmando que su estado de forma es excelente a dos semanas del Tour de Francia, donde luchará por el tercer título consecutivo.

Sin rivales, pero en modo dominador, Pogacar dominó de nuevo la carrera cuando quiso, marcando territorio y mandando señales de idoneidad física. En esta ocasión rompió la carrera en la subida a Svetina, se llevó de nuevo a rueda a su compañero y exlíder Rafal Majka y entre los dos hundieron a un intruso, el italiano Nicola Conci.

Pogacar arrancó para sentenciar a 1 km de meta, en plena subida hacia el Castillos de Celje. Makja no pudo seguira sus jefe de filas, y Conci lo intentó para reventar de inmediato. El doble ganador del Tour (Komenda, 23 años) se fue solo y celebró la victoria compartiendo su alegría con ese público que le considera todo un ídolo.

?????? @TamauPogi and @majkaformal completed a resounding 1-2 finish for us on stage 3 at the #TourOfSlovenia ????.



What a ride!??#UAETeamEmirates#WeAreUAEpic.twitter.com/rNUspwudx2