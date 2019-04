Roban los equipos a 2 fotógrafos en la Itzulia, a uno de ellos con violencia

Dos fotógrafos acreditados en la Itzulia 2019 han sufrido robos en los últimos días y a uno de ellos, según señaló la propia víctima, "casi" le "ahogan" al asaltarle para arrebatarle parte de los equipos fotográficos.

El fotógrafo, del portal de Internet Biciciclismo, explicó a Efe que al llegar a Ordizia (Gipuzkoa), donde iba a pernoctar procedente del Santuario de Estibaliz (Álava) tras la tercera etapa, le asaltaron dos personas y que probablemente un coche le pudo seguir desde la meta de la etapa al verle la acreditación de la carrera, según una "hipótesis" que le apuntó la Ertzaintza al presentar la denuncia del suceso.

Antes, había pasado previamente por Urgencias del ambulatorio de Beasain para ser sometido a "una valoración médica" y recoger el parte de lesiones para adjuntarlo a la denuncia, ya que los asaltantes le "tiraron al suelo" cuando se "revolvía" intentando evitar que le robasen "la mochila" en la que tenía el material que valoró en "unos 15.000/18.000 euros".

Aunque lo consiguió, no pudo impedir que los ladrones le sustrajesen "un teleobjetivo" valorado en más de 3.000 euros. "Uno de ellos me apretó el cuello y casi me ahoga", comentó el fotógrafo con la voz visiblemente afectada por lo ocurrido, un suceso que le provocó "un ataque de ansiedad". "Ayer no iba a venir, pero hoy me he levantado mejor y estaré en Arriagorriaga para al menos hacer cuatro fotos", dijo.

Explicó también que el día anterior, en Gorraiz, donde terminó la segunda etapa, un fotógrafo inglés también había sufrido otro robo. En su caso, el fotógrafo también puso la pertinente denuncia ante la Ertzaintza. "Le rompieron la luna del coche" y "se llevaron" material con un valor de uno 20.000 euros.