El Qhubeka sudafricano renuncia al World Tour por motivos económicos

El equipo sudafricano Qhubeka confirmó mediante un comunicado que no participará en el mayor calendario ciclista masculino de la Unión Ciclista Internacional (UCI) "para asegurar el futuro a largo plazo del equipo" y, por tanto, desaparece de la élite del ciclismo profesional.



"Nos entristece profundamente confirmar que nuestras esperanzas de competir como equipo UCI WorldTour en 2022 se han acabado", relata el equipo, que no ha conseguido encontrar patrocinador para este año.



"En los últimos días no se ha podido concretar nuestra última posibilidad de continuar en ese nivel, por lo que se ha tomado la decisión de que la operación WorldTour cese el 31 de diciembre de 2021", desvelan. "Este es un momento extremadamente decepcionante para nuestra organización".

