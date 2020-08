Primoz Roglic gana en Col de Porte y se pone líder de la Dauphiné

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha impuesto en la segunda etapa del Criterium del Dauphiné disputada este jueves entre Vienne y la cima del Col de Porte, con un recorrido de 135 kilómetros y se ha convertido en nuevo líder.

Un ataque final del ganador de la Vuelta 2019 le permitió llegar en solitario con un tiempo de 3h.29.40, a una media de 36.9 kms/hora. La segunda plaza ha sido para el francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) y la tercera para el alemán Emanuel Buchmann (Bora), a 8 segundos.

L'attaque tranchante de ����@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.



����@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK