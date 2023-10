El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se ha impuesto en solitario en la 107 edición de Il Lombardía, último monumento del año, disputada entre Como y Bergamo con un recorrido de 238 km. Pogacar (Komenda, 25 años) levantó los brazos por tercer año consecutivo en Il Lombardía y por quinta vez en un monumento. Llegó a lo grande, en solitario, con un tiempo de 5h.55.33, a una media de 40,1 km/hora.

El grupo perseguidor llegó a meta a 58 segundos de Pogacar, con Primoz Roglic, Bagioli, Carlos Rodríguez, Vlasov y los hermanos Simon y Adam Yates.

Quando l'ultimo chilometro è una standing ovation. Goditi questo trionfo, campione.



When the last kilometre turns into a standing ovation. Enjoy this triumph, champion.@livigno#iLombardia#inLombardia@inLombardiapic.twitter.com/x7Ay8p4ywE