Óscar Rodríguez, primer refuerzo para el Movistar Team en 2022

El Movistar Team anunció este jueves su primer fichaje para el equipo masculino para la próxima temporada, la del ciclista español Óscar Rodríguez, que llegará procedente del Astanay que ha firmado por dos campañas. Criado en la cantera del Club Ciclista Villavés y forjado para el profesionalismo en el potente Equipo Lizarte, el de Burlada está considerado como un buen escalador capaz de defenderse en "todo tipo de terrenos, incluida la contrarreloj". De hecho, en 2018, cuando corría con el Murias se hizo con la etapa de la Vuelta a España con final en el alto de La Camperona.

En 2020, fue fichado por el Astana, con el que corrió el Giro de Italia, el Dauphiné o la Tirreno-Adriático, y en 2021 fue segundo en el Mont Ventoux Dénivelé Challenges, donde se impuso precisamente el colombiano Miguel Ángel López, entonces todavía en las filas del Movistar Team. "Su llegada a Movistar Team será un orgullo particular para la escuadra azul, que continúa y aumenta la presencia de ciclistas navarros en un equipo siempre afín a sus raíces durante, incluyendo la próxima, sus 43 temporadas en la élite", celebró la estructura de Eusebio Unzué.

