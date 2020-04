Bruyneel, en El Partidazo de COPE: "Estoy arrepentido, pero en aquellos años el dopaje era lo normal"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A JOHAN BRUYNEEL EN EL PARTIDAZO DE COPE

Entrevista en El Partidazo de COPE al ex director del US Postal, Johan Bruyneel, sancionado de por vida por la trama de dopaje durante años en el mundo del ciclismo. Bruynnel nos contó cómo es ahora su vida: “Lo que pasó, pasó. Ahora es como todo en la vida, es un proceso. Me encuentro bien, sigo ocupado con cosas profesionales, no metido en el ciclismo profesional después de la sanción pero todo tiene su tiempo en la vida. Tengo súper buenos recuerdos del ciclismo profesional, como ciclista y como director de equipo. Ahora no me aburro”.

El ex director habló de la sanción de por vida que tiene, de cómo ha afectado a su vida pero señaló que el dopaje estaba dentro del mundo del ciclismo: “No me queda otra que aceptar la sanción. Al principio lo vi desproporcionado, pero es como es porque las instancias deportivas tienen sus reglas y no me queda otra, hay que reinventarse. Ha tenido un impacto muy importante en mi vida, todo se derrumbó a mi alrededor, mi matrimonio se rompió. Duró dos o tres años todo esto, que han sido difíciles. Tomo plena responsabilidad de lo que hicimos, no era legal, pero estábamos dentro de un sistema del deporte que en aquellos años era lo normal. A día de hoy tengo muy buenos amigos y todo el mundo en nuestro gremio sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era. Cuando estábamos en la cima teníamos muchos amigos”.

Sobre su relación con Armstrong, dijo que “mantengo muchísima relación con Lance Armstrong, él es el padrino de mi hijo. Cada semana hacemos un podcast juntos. Todo lo que pasó ha fortalecido la relación entre él y yo”.

SE ARREPIENTE DE LO QUE HIZO

Bruyneel reconoció que se arrepiente de lo que hizo en el mundo del ciclismo: “Estoy arrepentido de todo lo que pasó. Si hubiera podido no formar parte de esta generación lo hubiera preferido. El problema del dopaje en el ciclismo no es que empezara cuando estábamos nosotros y se acabó cuando nos fuimos, era una cultura que venía mucho más atrás. El tema del dopaje no es blanco o negro, es súper complicado. Eso no quita que los campeones hayan sido los campeones; siempre ha sido el mejor de su generación con todo lo que conllevaba. Estábamos metidos en una burbuja”.

Por último, el ex director también habló de la polémica con Alberto Contador, que ha contado los problemas que tuvo cuando estuvo en su equipo junto a Armstrong: “No le hicimos la vida difícil a Contador. Yo a Armstrong le dije que las cosas habían cambiado y que Contador estaba en la cima y que si todo era normal, él ganaría el Tour. Es mentira que le hiciéramos la vida imposible. Yo ganaba lo mismo ganara uno u otro. Ha sido súper difícil de llevar al estrategia que yo tenía para cada etapa. La entrevista que hizo Contador en Youtube no me gustó nada, sobre todo el tono”.