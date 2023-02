El Movistar vacila al Soudal y al Jumbo tras robarles la victoria en los Emiratos Árabes

El colombiano Einer Rubio daba la sorpresa en la tercera etapa del UAE Tour y daba al Movistar la sexta victoria de la temporada. Nadie contaba con el ciclista del conjunto telefónico que recorrió en solitario los últimos diez kilómetros de subida al pico Jebel Jais y entraba en meta con 14 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 15 con respecto al británico Adam Yates.

Tras el triunfo, llegaba el pique en redes sociales entre el Movistar y el Soudal-Quick Step de Evenepoel, que ahora mismo es el líder de la prueba. Y es que al único conjunto español del World Tour no le hizo ninguna gracia uno de los tweets que el community manager del equipo del campeón del mundo puso tras el ataque de Einer Rubio.

"One rider."

"Un corredor ataca desde el pelotón y abre un hueco de casi un minuto con seis kilómetros para la meta. Todavía no hay ataques entre los candidatos a la general", rezaba el tweet. Al Movistar no le gustó nada el apelativo de "un corredor" y la falta de respeto hacia su ciclista y celebró la victoria recordando esta frase al Soudal al que previamente había contestado.

So proud of our solo attacker ?????? @Einerrubio1