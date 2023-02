Einer Rubio sorprende en Jebel Jais y da un nuevo triunfo al Movistar; Evenepoel se viste de líder

El ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar Team) ganó este miércoles la tercera etapa del UAE Tour, disputada entre Al Fujairah y la cima de Jebel Jais sobre 185 kilómetros, mientras que el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) es el nuevo líder de la quinta edición del tour emiratí.

Einer Rubio atacó a 10 kilómetros de la imponente cima (de más de 1.900 metros) con la ayuda inicial de su compañero Albert Torres y sin que nadie del pelotón, tirado sobre todo por el Soudal-Quick Step de Evenepoel, saliera a por ellos.

Ya en solitario, el colombiano fue incrementando la distancia hasta el minuto de ventaja y, cuando el gran grupo quiso darle caza, el triunfo ya estaba en manos del de Chíquiza, que en el día de su 25ª aniversario se quiso regalar su primera victoria como profesional.

Un gran día para el Movistar Team, que además de lograr su primer triunfo en este arranque de 2023 tuvo mucha presencia en carrera, con el triunfo de Rubio, pero antes también con la escapada de Oier Lazkano. El vitoriano atacó desde la fuga y fue cazado a 14 de meta.

Races that @EvenepoelRemco has led since turning pro:



Tour of Belgium ????

Vuelta a San Juan ????

Volta ao Algarve ????

Tour de Pologne ????

Vuelta a Burgos ????

Danmark Rundt ????

Volta a la Comunitat Valenciana ????

Itzulia Basque Country ????

Tour of Norway ????

Vuelta a España ????

UAE Tour ???? pic.twitter.com/z6SqGSkqP4