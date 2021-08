Movistar anuncia la renovación de seis corredores

El Movistar ha anunciado este lunes en Almería, donde La Vuelta 2021 se toma la primera jornada de descanso, la renovación de seis corredores y ha avanzado que "próximamente" añadirá la continuidad de más ciclistas tanto en su equipo masculino como en el femenino.



Movistar, que hace unos días oficializó la renovación del colombiano Miguel Ángel López, uno de sus líderes, dos años más, ha informado la continuidad también hasta 2023 del asimismo colombiano Einer Rubio, los españoles Antonio Pedrero, Jorge Arcas y Carlos Verona, el portugués Nelson Oliveira y el alemán Juri Hollmann.

?????? ¡Seis 'azules' renuevan hasta 2023! / Glad to announce 2-year extensions for six of our Blues!



???? @Einerrubio1

???? @pedrero_antonio

???? @Nelsoliveira89

???? @Carlos_Verona

???? Juri Hollmann

???? @Arcas92https://t.co/ajmdIXDPkM



Más renovaciones ?? ??#RodamosJuntospic.twitter.com/mnIwH2qX0n