Tomás Guitarte abre la puerta a un pacto "con aquel que haga falta" para evitar que Vox entre en el Gobierno de Aragón

El candidato de Aragón Existe a la presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, ha abierto la puerta a un pacto con el Partido Popular para evitar la entrada de Vox en el próximo gobierno autonómico. Durante una entrevista en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, Guitarte ha señalado que su formación se ofrece a "pactar con aquel que haga falta" para impedir que Vox condicione la política aragonesa.

Un cordón sanitario a Vox

Guitarte ha definido como una "pequeña situación de emergencia" el posible "incremento exponencial" de Vox, un partido que, ha recordado, "ni reconoce la comunidad autónoma como tal" y es "muy partidaria del trasvase del Ebro". Por ello, y para garantizar la gobernabilidad, ha confirmado que no tiene "ningún inconveniente en sentarnos a hablar sobre nuestro programa" con el PP, si la aritmética lo hace necesario.

Balance "insatisfactorio" con Sánchez

El líder de Teruel Existe también ha calificado de "insatisfactorio" el resultado de su pacto de investidura con Pedro Sánchez. Guitarte ha lamentado que el cumplimiento de lo acordado apenas ha llegado al "38% o 39%" y ha asegurado sentirse "defraudado". "Nos hemos dado cuenta que se nos decía que sí simplemente por mero interés político del momento", ha afirmado.

RAMÓN COMET/EUROPA PRESS El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás GuitarteRAMÓN COMET/EUROPA PRESS24/9/2025

Según ha explicado, el Gobierno actuó "por arrastre y no por convicción" y abandonó los compromisos con la España vaciada en cuanto su formación desapareció del Congreso. "Ya no hay esa ilusión o esas ganas de seguir con ellas", ha sentenciado.

Críticas al "paracaidismo" político

Guitarte también ha censurado el "centralismo" de los partidos nacionales, cuyos líderes "vienen a llevarse los votos" en una especie de "peregrinación" a Aragón. Ha criticado que utilicen la campaña para hablar de sus "puyas y disputas de ámbito nacional" en lugar de afrontar los problemas reales de la comunidad.

Frente a este modelo, Guitarte ha hecho un llamamiento "al voto a los que están contigo día a día". Un compromiso que, ha explicado, él mismo materializa al recorrer 240 kilómetros diarios desde su casa en Calamocha a Zaragoza para no perder "el contacto con tu entorno".