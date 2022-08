Mavi García abandona el UAE y ficha por el Liv Racing Xstra

El equipo neerlandés Liv Racing Xstra ha anunciado este viernes el fichaje de Mavi García para las dos próximas temporadas. La ciclista firma por dos temporadas y se unirá el 1 de enero a la disciplina del equipo.

???????????????????? ?? ?????????????? ????????????. ??



We are proud to announce that Mavi García has signed a contract for two seasons.



?? https://t.co/99HM9B9Esi#LivRacingXstrapic.twitter.com/Ol3KxiESGz