Mark Cavendish seguirá corriendo a sus 37 años y va a por el récord de Eddy Merckx

El británico Mark Cavendish correrá esta temporada de 2023 con el Astana Qazaqstan, según ha informado el equipo kazajo.

“Estoy muy emocionado por esta aventura. Corrí con Alexandr Vinokurov durante muchos años, ¡y ahora corro con sus dos hijos! El Astana Qazaqstan Team va a ser un gran lugar para tener éxito. Ya disfruté de una larga carrera, pero la alegría de andar en bicicleta y el hambre de seguir ganando son tan fuertes como siempre", dijo Cavendish en declaraciones remitidas por su nuevo equipo.

