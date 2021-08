Magnus Cort se impone en lo alto de Cullera en el día que Roglic recupera el maillot rojo

El danés Magnus Cort (EF Education Nippo) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros, en la que superó al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo clasificado y nuevo líder después de recuperar el maillot rojo.

?? @MagnusCort: "Es una victoria especial. Mis otras victorias habían sido al sprint y estoy contento de demostrar que puedo ganar en otro terreno"



???? Magnus Cort: "It's special for me. I'm very happy to show that I can win in other terrains than sprints"#LaVuelta21pic.twitter.com/oCcXAt04tZ