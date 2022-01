El Jumbo Visma irá al Tour con Roglic y Vingegaard, mientras que Dumoulin disputará el Giro

El esloveno Primoz Roglic y el danés Jonas Vingegaard serán las bazas del Jumbo Visma en el Tour de Francia 2022 y el neerlandés Tom Dumoulin será la referencia en el Giro de Italia, mientras que el belga Wout Van Aert optará a las clásicas y al maillot verde en la 'grande boucle', según desveló el equipo en su concentración de Alicante.

La formación neerlandesa aspira esta temporada a los mayores éxitos, incluido desbancar al esloveno Tadej Pogacar en su intento de lograr su tercer Tour consecutivo.

“Queremos optar a los grandes monumentos del ciclismo, pero en el Tour vamos a pelear por lo máximo posible con Primoz Roglic y Jonas Vingegaard", dijo el director deportivo Merijn Zeeman.

Taking on the challenge?? @rogla and Jonas Vingegaard will be our leaders for this year’s Tour de France?? pic.twitter.com/ATurROWF6s