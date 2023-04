Juan Ayuso volverá a subirse a la bicicleta en el Tour de Romandía

El español Juan Ayuso (UAE Emirates), tercer clasificado en la Vuelta 2022, estrenará la temporada en el Tour de Romandía que se disputa en Suiza del 25 al 30 de abril, donde su equipo tendrá como líder al británico Adam Yates.

"Los últimos meses con la ayuda de mucha gente me he ido recuperando poco a poco de la lesión. Ahora, especialmente en las últimas semanas, he podido volver a entrenar regularmente y a un buen nivel para competir", ha señalado Ayuso.

